«Манчестер Сити» интересуется хавбеком «Спортинга», по которому делал предложение ЦСКА
Дата публикации: 01-04-2021
35-летний Фернандиньо, вероятно, покинет «Ман Сити» по завершении действия договора, потому «горожане» активно ищут кандидатов на замену бразильца.
Одним из возможных вариантов является Жоау Пальинья, выступающий за «Спортинг». В португальском клубе полузащитник оказался в 2012 году. В сезоне 20/21 он провел в Примейре 22 игры (1 гол). С клубом хавбек связан контрактом до 2025 года.Transfermarkt.de оценивает Пальинью в 15 млн евро.
Примечательно, что летом португальца пытался купить ЦСКА, но сделка сорвалась.
В списке «горожан» также значатся Сандер Берге, представляющий «Шеффилд Юнайтед», и Денис Закария, выступающий за менхенгладбахскую «Боруссию».
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