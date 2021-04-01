«Манчестер Сити» интересуется хавбеком «Спортинга», по которому делал предложение ЦСКА

Дата публикации: 01-04-2021

35-летний Фернандиньо, вероятно, покинет «Ман Сити» по завершении действия договора, потому «горожане» активно ищут кандидатов на замену бразильца.



Одним из возможных вариантов является Жоау Пальинья, выступающий за «Спортинг». В португальском клубе полузащитник оказался в 2012 году. В сезоне 20/21 он провел в Примейре 22 игры (1 гол). С клубом хавбек связан контрактом до 2025 года.Transfermarkt.de оценивает Пальинью в 15 млн евро.



Примечательно, что летом португальца пытался купить ЦСКА, но сделка сорвалась.



В списке «горожан» также значатся Сандер Берге, представляющий «Шеффилд Юнайтед», и Денис Закария, выступающий за менхенгладбахскую «Боруссию».