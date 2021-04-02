Владельцы «Ливерпуля» продали акции клуба на 638 млн евро частной инвестиционной компании
Дата публикации: 02-04-2021
Издание «The Times» сообщает, что «Fenway Sports Group», в собственности которой находится «Ливерпуль», получила 638 млн евро, продав 10-процентную долю акций английской команды. Покупателем стала инвестиционная организация «RedBird Capital Partners». Отмечается, что сделка должна помочь «красным» легче перенести последствия пандемии.
Для «Ливерпуля» год получился не самым удачным. Клуб потерял порядка 141 млн евро. Продажа акций обеспечит возможность продолжения реконструкции «Энфилда», деньги также пойдут на летние трансферы для усиления состава.
Громадного бюджета на приобретение футболистов «Ливерпулю» не предоставят, но сделка позволит клубу уверенно чувствовать себя на трансферном рынке.
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