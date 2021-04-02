Форвард «Лестера» Ундер вернется в «Рому» летом

Дата публикации: 02-04-2021

Дженгиз Ундер, проводящий текущий сезон в аренде в «Лестере», вернется в Италию по окончании сезона. Источник в «Sporx» сообщает, что англичане не планируют выкупать 23-летнего полузащитника, потому летом он вновь окажется в «Роме».



«Лестер» арендовал турецкого футболиста в прошлом сентябре, заплатив 3 млн евро. В сезоне 2020/2021 Ундер провел за «лис» 19 встреч, отметившись 2 голами и 3 результативными передачами. У англичан была опция выкупа игрока за 23 млн евро, но они не захотели ей воспользоваться.



Ундер перешел в «Рому» из клуба «Истанбул Башакшехир» (сумма сделки – 13,4 млн евро и бонусы), но полноценным игроком стартового состава римлян турок так и не стал. Его контракт с «Ромой» действует до следующего лета.