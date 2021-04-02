"Лестер Сити" вернет Ундера в "Рому"

Дата публикации: 02-04-2021

Полузащитник Дженгиз Ундер покинет "Лестер" по завершению текущего сезона. "Лисы" решили не выкупать права на турецкого хавбека, поэтому он вернется в расположение "Ромы".

Отмечается, что римляне хотели выручить с продажи футболиста 23 миллиона евро.



В розыгрыше чемпионата Англии Ундер провел девять матчей. Еще восемь игр на его счету в Лиге Европы, где хавбек смог забить один гол.