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"Лестер Сити" вернет Ундера в "Рому"

Дата публикации: 02-04-2021

Полузащитник Дженгиз Ундер покинет "Лестер" по завершению текущего сезона. "Лисы" решили не выкупать права на турецкого хавбека, поэтому он вернется в расположение "Ромы".
Отмечается, что римляне хотели выручить с продажи футболиста 23 миллиона евро.

В розыгрыше чемпионата Англии Ундер провел девять матчей. Еще восемь игр на его счету в Лиге Европы, где хавбек смог забить один гол.

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