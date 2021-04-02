"ПСЖ" заключит полноценный контракт с Мойзе Кином

Дата публикации: 02-04-2021

Форвард "Эвертона" Мойзе Кин, который играет в аренде в "ПСЖ", может остаться в парижском клубе. Руководство клуба довольно результатами 21-летнего итальянца и готово заключить с ним полноценный контракт.

Спортивный директор "ПСЖ" Леонардо обсуждает с агентом Миной Райолой возможный трансфер Кина.



В текущем сезоне футболист участвовал в 33 играх, отметившись 17 голами.