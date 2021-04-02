Лёв останется на посту главного тренера сборной Германии

Дата публикации: 02-04-2021

Наставник сборной Германии Йоахим Лев не покинет свой пост до Евро-2020. Немецкий футбольный союз не планирует увольнять тренера после проигрыша Северной Македонии (1:2).

Ранее сообщалось, что Лев покинет сборную Германии после чемпионата Европы.



После 3-х туров отбора на ЧМ-2022 Германия находится на третьей строчке в группе J, набрав 6 очков.