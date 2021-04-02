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Лёв останется на посту главного тренера сборной Германии

Дата публикации: 02-04-2021

Лёв не будет уволен с поста главного тренера сборной Германии

Наставник сборной Германии Йоахим Лев не покинет свой пост до Евро-2020. Немецкий футбольный союз не планирует увольнять тренера после проигрыша Северной Македонии (1:2).
Ранее сообщалось, что Лев покинет сборную Германии после чемпионата Европы.

После 3-х туров отбора на ЧМ-2022 Германия находится на третьей строчке в группе J, набрав 6 очков.

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