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Энцо Зидан может продолжить карьеру в MLS

Дата публикации: 02-04-2021

Сын Зидана может продолжить карьеру в MLS

Сын бывшего игрока и главного тренера "Реала" Зинедина Зидана, Энцо Зидан может продолжить карьеру в MLS.
Как сообщает ESPN, «Интер Майами» заинтересован в подписании 26-летнего француза.

На данный момент игрок является свободным агентом. Зидан в октябре покинул "Альмерию". В прошлом сезоне он сыграл в 15 матчах и забил 2 гола.

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