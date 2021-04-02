Энцо Зидан может продолжить карьеру в MLS
Дата публикации: 02-04-2021
Сын бывшего игрока и главного тренера "Реала" Зинедина Зидана, Энцо Зидан может продолжить карьеру в MLS.
Как сообщает ESPN, «Интер Майами» заинтересован в подписании 26-летнего француза.
На данный момент игрок является свободным агентом. Зидан в октябре покинул "Альмерию". В прошлом сезоне он сыграл в 15 матчах и забил 2 гола.
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