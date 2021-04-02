Милик уйдет из "Марселя" летом и вернется в Серию А
Дата публикации: 02-04-2021
27-летний польский нападающий Аркадиуш Милик покинет "Марсель" в летнее трансферное окно. Футболист, принадлежащий "Наполи" прервет аренду в французском клубе и вернется в Италию.
Как сообщает L'Equipe, на футболиста претендует "Ювентус".
Милик перешел в "Марсель" в январе 2021 года. На его счету 4 гола в 8 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 27 миллионов евро.
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