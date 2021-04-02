«МЮ» захотел обменяться полузащитниками с «Ювентусом»

Дата публикации: 02-04-2021

Летом «Ювентус» и «Ман Юнайтед» могут совершить обмен игроками. Об этом сообщает издание «Daily Express», указывая в качестве источника «Tuttosport».



Англичане хотят видеть в своем составе Адриена Рабьо. В обмен на него «манкунианцы» отдадут «старой синьоре» Донни ван де Бека.



25-летний Рабьо переехал в Италию 2 года назад. «Ювентусу» он достался абсолютно бесплатно, поскольку на тот момент его соглашение с «ПСЖ» закончилось. В текущем сезоне француз провел за туринцев 35 встреч (3 гола, 2 ассиста).



Ван де Бек пополнил состав «Манчестера» в прошлом году. Хавбек обошелся англичанам в 39 млн евро, но полноценным игроком основы так и не стал. В сезоне 20/21 на его счету 27 матчей с 1 голом и 1 ассистом.