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«МЮ» захотел обменяться полузащитниками с «Ювентусом»

Дата публикации: 02-04-2021

«МЮ» захотел обменяться полузащитниками с «Ювентусом»

Летом «Ювентус» и «Ман Юнайтед» могут совершить обмен игроками. Об этом сообщает издание «Daily Express», указывая в качестве источника «Tuttosport».

Англичане хотят видеть в своем составе Адриена Рабьо. В обмен на него «манкунианцы» отдадут «старой синьоре» Донни ван де Бека.

25-летний Рабьо переехал в Италию 2 года назад. «Ювентусу» он достался абсолютно бесплатно, поскольку на тот момент его соглашение с «ПСЖ» закончилось. В текущем сезоне француз провел за туринцев 35 встреч (3 гола, 2 ассиста).

Ван де Бек пополнил состав «Манчестера» в прошлом году. Хавбек обошелся англичанам в 39 млн евро, но полноценным игроком основы так и не стал. В сезоне 20/21 на его счету 27 матчей с 1 голом и 1 ассистом.

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