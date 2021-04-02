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«Челси» является фаворитом в борьбе за подписание Агуэро

Дата публикации: 02-04-2021

«Челси» является фаворитом в борьбе за подписание Агуэро

Летом соглашение между «Манчестер Сити» и Агуэро заканчивается, после чего тот станет свободным агентом. Сам футболист ранее подтвердил, что уйдет из клуба после завершения сезона. По данным «Daily Mail», аргентинец может остаться в АПЛ.

Вариант с подписанием 32-летнего Агуэро интересен «Челси». Лондонцы намерены оформить переход форварда в межсезонье. Именно «аристократов» называют основным претендентом на аргентинца.

Среди соперников «Челси» значатся «ПСЖ» и «Барселона», рассчитывающие заполучить нападающего в свои ряды. Примечательно, что сам Агуэро не желает покидать Англию. Данный факт может стать дополнительным бонусом для «Челси» в борьбе за аргентинского игрока.

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