Источник: ряд клубов хочет перехватить Вейналдума у «Барселоны»

Дата публикации: 02-04-2021

История с переходом Жоржиньо Вейналдума все еще далека от финала. Сразу несколько клубов готовы перехватить голландца у «Барселоны» (источник – «Marca»). Заполучить хавбека «Ливерпуля» также пытаются «Челси», «Ювентус», «ПСЖ» и «Интер».



Ранее ряд СМИ сообщили, что Вейналдум уже оформил с «сине-гранатовыми» предварительное соглашение. Он должен был стать первым трансфером нового президента каталонцев Жоана Лапорты. Теперь же сделка может сорваться.



«Ливерпуль» приобрел Вейналдума у «Ньюкасла» в 2016 году. В сезоне 2020/2021 30-летний полузащитник выходил на поле в 40 встречах за «красных» и отметился 3 забитыми мячами.



Контракт голландца с «Ливерпулем» завершается ближайшим летом.