«Аякс» намерен продлить контракт с Онана, несмотря на допинг-скандал
Дата публикации: 02-04-2021
Допинговый скандал не изменил позицию «Аякса» в планах относительно Андре Онана. Голландский клуб рассчитывает на голкипера и готов продлить с ним соглашение.
Напомним, камерунца в феврале этого года поймали на допинге, после чего он был отстранен от игр.
По данным издания «De Telegraaf», «Аякс» подготовил для Онана новый контракт до 2024 года. Текущее соглашение действует до лета следующего года. В клубе верят, что апелляция, поданная представителями камерунца, позволит уменьшить длительность дисквалификации.
Онана воспитывался в академии «Барселоны», но в 2015 году перебрался в «Аякс». Прогресс голкипера был отмечен многими клубами, а его трансферная стоимость за несколько лет выросла с 0,15 до 30 млн евро.
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