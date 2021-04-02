«Сассуоло» повесил ценник на Локателли которого хочет «Ювентус»

Дата публикации: 02-04-2021

Мануэль Локателли близок к переходу в «Ювентус». Однако «бьянконери» придется раскошелиться, чтобы приобрести одарённого футболиста.



Как сообщает ресурс «Goal», в «Сассуоло» готовы отпустить своего опорника, но намерены выручить за него не менее 40 000 000 евро. При этом в сделку по переходу 23-летнего хавбека могут быть включены два игрока туринцев. Речь идет о хавбеке Николе Фаджоли и защитнике Джанлуке Фработте. Оформить трансфер «Юве» планирует ближайшим летом.



«Сассуоло» выкупил Локателли у «Милана», заплатив за полузащитника 12,5 млн евро. За новый клуб футболист отыграл 90 встреч, в которых отличился 6 раз и сделал 10 результативных передач. Контракт Локателли с «Сассуоло» рассчитан до июня 2023 года.