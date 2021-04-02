«Сассуоло» повесил ценник на Локателли которого хочет «Ювентус»
Дата публикации: 02-04-2021
Мануэль Локателли близок к переходу в «Ювентус». Однако «бьянконери» придется раскошелиться, чтобы приобрести одарённого футболиста.
Как сообщает ресурс «Goal», в «Сассуоло» готовы отпустить своего опорника, но намерены выручить за него не менее 40 000 000 евро. При этом в сделку по переходу 23-летнего хавбека могут быть включены два игрока туринцев. Речь идет о хавбеке Николе Фаджоли и защитнике Джанлуке Фработте. Оформить трансфер «Юве» планирует ближайшим летом.
«Сассуоло» выкупил Локателли у «Милана», заплатив за полузащитника 12,5 млн евро. За новый клуб футболист отыграл 90 встреч, в которых отличился 6 раз и сделал 10 результативных передач. Контракт Локателли с «Сассуоло» рассчитан до июня 2023 года.
Похожие новости:
«Сассуоло» хочет выручить с продажи Локателли € 40 млн
«Ювентус» продолжает вести работу над потенциальным трансфером хавбека «Сассуоло» Мануэля Локателли. Так, один из главных инсайдеров в мире футбола...
«Ювентус» продолжает вести работу над потенциальным трансфером хавбека «Сассуоло» Мануэля Локателли. Так, один из главных инсайдеров в мире футбола...
«Ювентус» может подписать Локателли или Жоржиньо
В список потенциальных новичков «Ювентуса» вошли Жоржиньо, выступающий за «Челси», и Мануэль Локателли из «Сассуоло». Последний является основной...
В список потенциальных новичков «Ювентуса» вошли Жоржиньо, выступающий за «Челси», и Мануэль Локателли из «Сассуоло». Последний является основной...
«Ювентус» сохраняет интерес к Локателли
«Ювентус» не теряет надежд заполучить Мануэля Локателли. Отметим, туринцы пытались совершить трансфер 22-летнего игрока еще минувшим...
«Ювентус» не теряет надежд заполучить Мануэля Локателли. Отметим, туринцы пытались совершить трансфер 22-летнего игрока еще минувшим...
Агент Локателли подтвердил информацию об интересе «Ювентуса»
Футбольный агент Стефано Кастельнуово, представляющий интересы хавбека «Сассуоло» и сборной Италии Мануэля Локателли, подтвердил интерес к игроку со...
Футбольный агент Стефано Кастельнуово, представляющий интересы хавбека «Сассуоло» и сборной Италии Мануэля Локателли, подтвердил интерес к игроку со...
«Манчестер Сити» поборется с итальянскими грандами за Локателли
«Манчестер Сити» решил бросить вызов «Милану» и «Ювентусу», и побороться за опорника «Сассуоло» Мануэля Локателли. Об этом информирует британский...
«Манчестер Сити» решил бросить вызов «Милану» и «Ювентусу», и побороться за опорника «Сассуоло» Мануэля Локателли. Об этом информирует британский...