«Интер» назвал цену за Лукаку
Итальянские СМИ узнали сумму компенсации, за которую руководство «Интернационале» будет готово расстаться с Ромелу Лукаку, о чём информирует «Corriere dello Sport».
«Нерадзурри», как и большинство европейских клубов, испытывают серьезные проблемы из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. В связи с этим они будут вынуждены расстаться с 1-2 лидерами, чтобы улучшить своё финансовое положение.
По данным источника, «Интер» уже определился со стоимостью бельгийского бомбардира, которым в последнее время активно интересуются «Манчестер Сити» и «Барселона». За него миланцы хотят выручить не менее 120 000 00 евро.
Во всех соревнованиях текущего сезона Лукаку провёл 34 матча, забил 25 мячей и отдал 7 голевых передач. Его трудовой договор с итальянцами в силе до 30 июня 2024 года.
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