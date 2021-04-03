«Интер» назвал цену за Лукаку

Дата публикации: 03-04-2021

Итальянские СМИ узнали сумму компенсации, за которую руководство «Интернационале» будет готово расстаться с Ромелу Лукаку, о чём информирует «Corriere dello Sport».



«Нерадзурри», как и большинство европейских клубов, испытывают серьезные проблемы из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. В связи с этим они будут вынуждены расстаться с 1-2 лидерами, чтобы улучшить своё финансовое положение.



По данным источника, «Интер» уже определился со стоимостью бельгийского бомбардира, которым в последнее время активно интересуются «Манчестер Сити» и «Барселона». За него миланцы хотят выручить не менее 120 000 00 евро.



Во всех соревнованиях текущего сезона Лукаку провёл 34 матча, забил 25 мячей и отдал 7 голевых передач. Его трудовой договор с итальянцами в силе до 30 июня 2024 года.