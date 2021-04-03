«Олимпиакос» планирует арендовать у «Арсенала» Нелсона

Дата публикации: 03-04-2021

Греческий «Олимпиакос» заинтересован в услугах вингера молодёжной сборной Англии Рисе Нелсоне, который на данном этапе своей карьеры выступает в футболке лондонского «Арсенала».



Как пишет сайт Football.london, пирейский клуб рассчитывает договориться с «канонирами» об аренде 21-летнего британца на весь следующий сезон.



Стоит отметить, что Рис является воспитанником «Арсенала». Свой дебютный поединок в составе взрослой команды он сыграл еще в августе 2017 года (в Суперкубке Англии). В 2018-2019 годах побывал в аренде в немецком «Хоффенхайме». В сезоне 2020/21 принял участие всего в 9 матчах, отметившись 3 голами и 1 ассистом.



Контрактное соглашение Нелсона с командой Микеля Артеты рассчитано до середины 2023 года. Авторитетный интернет-ресурс оценивает стоимость крайнего полузащитника в € 10 млн.