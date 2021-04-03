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Торрейра надеется перейти в «Бока Хуниорс»

Дата публикации: 03-04-2021

Торрейра надеется перейти в «Бока Хуниорс»

Опорник лондонского «Арсенала» Лукас Торрейра намерен в ближайшее время завершить свои выступления в Европе.

Как утверждает «ESPN», 25-летний уругваец, на данный момент находящийся в аренде в мадридском «Атлетико», полон решимости вернуться в Южную Америку. Сам футболист поведал о том, что он рассчитывает продолжить карьеру в рядах аргентинского гранда – «Бока Хуниорс».

«Я разочарован тем, как складывается моя карьера в Европе. Думаю, настал момент, когда нужно что-то менять. Хочу попробовать свои силы в «Бока Хуниорс».

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании полузащитник не является игроком стартового состава «матрасников». На его счету только 15 матчей (409 минут), в которых он стал автором одного гола.

В 2018 году «Арсенал» приобрел Торрейру у итальянской «Пескары» почти за 29 000 000 евро. Действующий контракт игрока с англичанами истекает летом 2023 года.

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