Торрейра надеется перейти в «Бока Хуниорс»
Опорник лондонского «Арсенала» Лукас Торрейра намерен в ближайшее время завершить свои выступления в Европе.
Как утверждает «ESPN», 25-летний уругваец, на данный момент находящийся в аренде в мадридском «Атлетико», полон решимости вернуться в Южную Америку. Сам футболист поведал о том, что он рассчитывает продолжить карьеру в рядах аргентинского гранда – «Бока Хуниорс».
«Я разочарован тем, как складывается моя карьера в Европе. Думаю, настал момент, когда нужно что-то менять. Хочу попробовать свои силы в «Бока Хуниорс».
В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании полузащитник не является игроком стартового состава «матрасников». На его счету только 15 матчей (409 минут), в которых он стал автором одного гола.
В 2018 году «Арсенал» приобрел Торрейру у итальянской «Пескары» почти за 29 000 000 евро. Действующий контракт игрока с англичанами истекает летом 2023 года.
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