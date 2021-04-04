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«Спартак» может приобрести хавбека сборной Турции за 32 млн евро

Дата публикации: 04-04-2021

«Спартак» может приобрести хавбека сборной Турции за 32 млн евро

Ресурс «Mynet» рассказал о планах московского «Спартака» по покупке Озана Туфана. Трансфер может стать рекордным для российской команды.

Если верить источнику, «красно-белым» хавбек «Фенербахче» обойдется в 32 млн евро с возможностью оплаты в рассрочку. Соперниками москвичей в борьбе за игрока будут «Ливерпуль», «Лестер Сити», «Кристал Пэлас», «Эвертон», «Вердер», «Реал Сосьедад».

26-летний Озан Туфан является одним из наиболее прогрессирующих турецких игроков. Состав «Фенербахче» центральный полузащитник пополнил 6 лет назад, перейдя из «Бурсаспора». В сезоне 20/21 на его счету 31 встреча за турецкую команду (5 забитых мячей, 6 голевых пасов).

Трансферная стоимость Туфана составляет 9,5 млн евро, согласно Transfermarkt.de.

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