«Милан» хочет переманить Иличича
Дата публикации: 04-04-2021
По данным «Sky Sport Italia», «Милан» намерен подписать Йосипа Иличича. Руководители «россонери» уже связались с представителями хавбека.
Иличич является игроком «Аталанты», за которую также выступает россиянин Алексей Миранчук. Словенец считается одним из лидеров клуба из Бергамо.
Контракт полузащитника действует до следующего лета, но покинуть ряды «оробичей» он может уже в ближайшее межсезонье. Причиной тому является конфликт с Джан Пьеро Гасперини, отношения с которым у игрока резко ухудшились. Разногласия с тренером привели к тому, что Иличич решил рассмотреть вариант с переходом в другую команду.
В сезоне 2020/2021 словенец провел за «Аталанту» 30 поединков, в которых отличился 6 раз и сделал 9 ассистов.
Похожие новости:
«Милан» заинтересован в переходе игрока «Аталанты»
Один из лидеров Серии А претендует на капитана «Аталанты» Алехандро Гомеса. Заполучить форварда «чёрно-синих» желает «Милан». Об этом сообщает...
Один из лидеров Серии А претендует на капитана «Аталанты» Алехандро Гомеса. Заполучить форварда «чёрно-синих» желает «Милан». Об этом сообщает...
СМИ: Матч с «Аяксом» может стать последним для Гасперини в «Аталанте»
Джан Пьеро Гасперини имеет вероятность лишиться должности наставника «Аталанты» после заключительного противостояния с...
Джан Пьеро Гасперини имеет вероятность лишиться должности наставника «Аталанты» после заключительного противостояния с...
В Италии сообщили, что Влашич может перейти в «Милан»
По данным «Gazzetta dello Sport», «Милан» рассматривает Николу Влашича в качестве основной цели для усиления. Уже летом полузащитник ЦСКА может...
По данным «Gazzetta dello Sport», «Милан» рассматривает Николу Влашича в качестве основной цели для усиления. Уже летом полузащитник ЦСКА может...
Лидер «Аталанты» Гомес может покинуть клуб в январе из-за конфликта с Гасперини
Форвард «Аталанты» Алехандро Гомес покинет итальянский клуб в период ближайшего трансферного окна. Об этом сообщается на страницах таблоида...
Форвард «Аталанты» Алехандро Гомес покинет итальянский клуб в период ближайшего трансферного окна. Об этом сообщается на страницах таблоида...
Милан намерен зимой подписать Эль Гази
Россонери имеют заинтересованность в подписании А. Эль Гази в течение следующего трансферного окна. 21-летний представитель национальной...
Россонери имеют заинтересованность в подписании А. Эль Гази в течение следующего трансферного окна. 21-летний представитель национальной...