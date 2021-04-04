«Милан» хочет переманить Иличича

Дата публикации: 04-04-2021

По данным «Sky Sport Italia», «Милан» намерен подписать Йосипа Иличича. Руководители «россонери» уже связались с представителями хавбека.



Иличич является игроком «Аталанты», за которую также выступает россиянин Алексей Миранчук. Словенец считается одним из лидеров клуба из Бергамо.



Контракт полузащитника действует до следующего лета, но покинуть ряды «оробичей» он может уже в ближайшее межсезонье. Причиной тому является конфликт с Джан Пьеро Гасперини, отношения с которым у игрока резко ухудшились. Разногласия с тренером привели к тому, что Иличич решил рассмотреть вариант с переходом в другую команду.



В сезоне 2020/2021 словенец провел за «Аталанту» 30 поединков, в которых отличился 6 раз и сделал 9 ассистов.