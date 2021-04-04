«Лестер» продлил контракт с Ихеаначо
Келечи Ихеаначо продолжит выступать за «Лестер Сити». Англичане продлили договор с 24-летним нигерийским форвардом. Контракт будет действовать 3 года. Информация об этом появилась на оф. сайте «лис».
Сам Ихеаначо сообщил следующее: «Я взволнован и доволен, меня переполняют чувства! Я безумно рад продлению контракта с «Лестером». В команде мне нравится абсолютно все. Здесь меня окружают очень хорошие люди, которых я могу назвать своей второй семьей. Я рад быть частью этой команды и хотел бы оставаться здесь максимально долго».
В «Лестер» Ихеаначо перебрался в 2017 году. С начала сезона на его счету 28 встреч за «лис», в которых ему удалось оформить 12 забитых мячей и 5 ассистов. По итогам марта нигерийца признали лучшим футболистом месяца в АПЛ.
Похожие новости:
К. П. Ихеаначо, перспективный 20-летний представитель «Ман Сити», может покинуть свою команду этим летом, перебравшись в состав...
Хавбек «Генка» В. Ндиди получит шанс попробовать свои силы в одном из сильнейших европейских чемпионатов. На официальном сайте...
Менеджер «Лестер Сити» Брендан Роджерс подтвердил, что этим летом его команда попытается подписать нового нападающего. Он также отметил, что заменить...
«Манчестер Юнайтед» подписал новый договор о сотрудничестве с опорным полузащитником Неманьей Матичем. Согласно данным, размещенным на...
По всей видимости, лучший бомбардир «Лестер Сити» прошлого розыгрыша Премьер-лиги Англии не желает уходить со своего клуба. По данным...