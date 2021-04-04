  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

«Лестер» продлил контракт с Ихеаначо

Дата публикации: 04-04-2021

«Лестер» продлил контракт с Ихеаначо

Келечи Ихеаначо продолжит выступать за «Лестер Сити». Англичане продлили договор с 24-летним нигерийским форвардом. Контракт будет действовать 3 года. Информация об этом появилась на оф. сайте «лис».

Сам Ихеаначо сообщил следующее: «Я взволнован и доволен, меня переполняют чувства! Я безумно рад продлению контракта с «Лестером». В команде мне нравится абсолютно все. Здесь меня окружают очень хорошие люди, которых я могу назвать своей второй семьей. Я рад быть частью этой команды и хотел бы оставаться здесь максимально долго».

В «Лестер» Ихеаначо перебрался в 2017 году. С начала сезона на его счету 28 встреч за «лис», в которых ему удалось оформить 12 забитых мячей и 5 ассистов. По итогам марта нигерийца признали лучшим футболистом месяца в АПЛ.

Похожие новости:

  • Лестер предложит &#163; 25 млн за Ихеаначо
    Лестер предложит &#163; 25 млн за Ихеаначо
    К. П. Ихеаначо, перспективный 20-летний представитель «Ман Сити», может покинуть свою команду этим летом, перебравшись в состав...
  • Лестер Сити объявил о договорённости по переходу Ндиди
    Лестер Сити объявил о договорённости по переходу Ндиди
    Хавбек «Генка» В. Ндиди получит шанс попробовать свои силы в одном из сильнейших европейских чемпионатов. На официальном сайте...
  • «Лестер» летом намерен укрепить атакующую линию
    «Лестер» летом намерен укрепить атакующую линию
    Менеджер «Лестер Сити» Брендан Роджерс подтвердил, что этим летом его команда попытается подписать нового нападающего. Он также отметил, что заменить...
  • «МЮ» продлил контракт с Матичем
    «МЮ» продлил контракт с Матичем
    «Манчестер Юнайтед» подписал новый договор о сотрудничестве с опорным полузащитником Неманьей Матичем. Согласно данным, размещенным на...
  • Официально: Варди продлил контракт с Лестером
    Официально: Варди продлил контракт с Лестером
    По всей видимости, лучший бомбардир «Лестер Сити» прошлого розыгрыша Премьер-лиги Англии не желает уходить со своего клуба. По данным...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close