«Лестер» продлил контракт с Ихеаначо

Дата публикации: 04-04-2021

Келечи Ихеаначо продолжит выступать за «Лестер Сити». Англичане продлили договор с 24-летним нигерийским форвардом. Контракт будет действовать 3 года. Информация об этом появилась на оф. сайте «лис».



Сам Ихеаначо сообщил следующее: «Я взволнован и доволен, меня переполняют чувства! Я безумно рад продлению контракта с «Лестером». В команде мне нравится абсолютно все. Здесь меня окружают очень хорошие люди, которых я могу назвать своей второй семьей. Я рад быть частью этой команды и хотел бы оставаться здесь максимально долго».



В «Лестер» Ихеаначо перебрался в 2017 году. С начала сезона на его счету 28 встреч за «лис», в которых ему удалось оформить 12 забитых мячей и 5 ассистов. По итогам марта нигерийца признали лучшим футболистом месяца в АПЛ.