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«Атлетико» поборется с «Ювентусом» за Милика

Дата публикации: 04-04-2021

«Атлетико» поборется с «Ювентусом» за Милика

Аркадиуш Милик может оказаться в составе «Атлетико» (источник – «L'Equipe»). Текущий сезон польский футболист проводит во французской Лиге 1, выступая за «Марсель», который арендовал его у «Наполи».

«Матрасники» ищут усиление в линию нападения и в качестве одного из вариантов рассматривают Милика. За поляка они готовы выложить 12 млн евро и намерены осуществить сделку в летнее межсезонье. Ранее ряд источников сообщал об интересе к игроку со стороны «Ювентуса».

27-летний Милик пополнил ряды «Наполи» в 2016 году (ранее он выступал за «Аякс»). В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции форвард провел 7 встреч и отметился 3 голами. Игроком неаполитанцев поляк будет до лета 2022 года.

«Transfermarkt» оценивает Милика в 15 млн евро.

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