  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

«Тоттенхэм» вновь попытается купить Шкриньяра

Дата публикации: 04-04-2021

«Тоттенхэм» вновь попытается купить Шкриньяра

Карьера Милана Шкриньяра может продолжиться в английской Премьер-лиге. «Football Insider» сообщает об интересе к защитнику «Интернационале» со стороны «Тоттенхэма».

По данным источника, летом «шпоры» выйдут на представителей миланского клуба с конкретным предложением. Следует отметить, что зимой лондонцы уже пытались прибрести Шкриньяра. Однако предложение в 25 000 000 фунтов не устроило «Интер», и сделка не состоялась.

Не секрет, что Жозе Моуринью симпатизирует футбольным талантам словака, потому «Тоттенхэм» приложит максимум усилий для его подписания. Переговоры могут начаться в ближайшее время, а сумма трансфера составит порядка 60 млн фунтов стерлингов.

В текущем сезоне Шкриньяр появился на поле в 30 матчах за «чёрно-синих» и забил 3 гола.

Похожие новости:

  • «Манчестер Сити» попытается купить Шкриньяра летом
    «Манчестер Сити» попытается купить Шкриньяра летом
    Центральный защитник «Интернационале» Милан Шкриньяр может сменить клубную прописку во время ближайшего трансферного окна. Согласно...
  • «Ливерпуль» хочет перехватить Шкриньяра у «Тоттенхэма»
    «Ливерпуль» хочет перехватить Шкриньяра у «Тоттенхэма»
    Серьезная травма ван Дейка вынуждает боссов английского клуба вести активные поиски нового центрального защитника, трансфер которого они могли бы...
  • «Тоттенхэм» нацелился на Шкриньяра. «Интер» требует € 60 млн
    «Тоттенхэм» нацелился на Шкриньяра. «Интер» требует € 60 млн
    Один из лучших футбольных инсайдеров в мире Джанлука Ди Марцио сообщил о возможном переходе центрбека «Интера» Милана Шкриньяра в...
  • «Интер» готов продать Шкриньяра мадридскому «Реалу»
    «Интер» готов продать Шкриньяра мадридскому «Реалу»
    «Интер» назвал цену, за которую готов расстаться с центральным защитником Миланом Шкриньяром. Согласно Mundo Deportivo, на трансфер...
  • «ПСЖ» работает над переходом Шкриньяра
    «ПСЖ» работает над переходом Шкриньяра
    Чемпион Франции «Пари Сен-Жермен» определился с кандидатом на замену Тьяго Силве. По данным «Sky Sport Italia», в это...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close