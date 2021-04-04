«Тоттенхэм» вновь попытается купить Шкриньяра
Карьера Милана Шкриньяра может продолжиться в английской Премьер-лиге. «Football Insider» сообщает об интересе к защитнику «Интернационале» со стороны «Тоттенхэма».
По данным источника, летом «шпоры» выйдут на представителей миланского клуба с конкретным предложением. Следует отметить, что зимой лондонцы уже пытались прибрести Шкриньяра. Однако предложение в 25 000 000 фунтов не устроило «Интер», и сделка не состоялась.
Не секрет, что Жозе Моуринью симпатизирует футбольным талантам словака, потому «Тоттенхэм» приложит максимум усилий для его подписания. Переговоры могут начаться в ближайшее время, а сумма трансфера составит порядка 60 млн фунтов стерлингов.
В текущем сезоне Шкриньяр появился на поле в 30 матчах за «чёрно-синих» и забил 3 гола.
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