«Арсенал» хочет купить защитника «Интера» Хакими
Дата публикации: 04-04-2021
По информации «The Telegraph», Ашраф Хакими в ближайшее лето может сменить клубную прописку. Сам марокканец хотел бы попробовать свои силы в АПЛ.
Защитник принадлежит «Интеру», но миланский клуб испытывает определенные финансовые трудности, потому вряд ли откажется от выгодной сделки. В услугах Хакими заинтересован «Арсенал», который рассчитывает усилить защитную линию в межсезонье, поскольку лондонскую команду ближайшим летом намерен покинуть Эктор Бельерин.
Примечательно, что «канониры» уже пытались приобрести Хакими перед началом сезона. Однако договориться с «Реалом», на тот момент владевшим правами на марокканца, англичане не смогли. В итоге 22-летний латераль достался «Интеру».
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