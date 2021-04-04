  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

«Арсенал» хочет купить защитника «Интера» Хакими

Дата публикации: 04-04-2021

«Арсенал» хочет купить защитника «Интера» Хакими

По информации «The Telegraph», Ашраф Хакими в ближайшее лето может сменить клубную прописку. Сам марокканец хотел бы попробовать свои силы в АПЛ.

Защитник принадлежит «Интеру», но миланский клуб испытывает определенные финансовые трудности, потому вряд ли откажется от выгодной сделки. В услугах Хакими заинтересован «Арсенал», который рассчитывает усилить защитную линию в межсезонье, поскольку лондонскую команду ближайшим летом намерен покинуть Эктор Бельерин.

Примечательно, что «канониры» уже пытались приобрести Хакими перед началом сезона. Однако договориться с «Реалом», на тот момент владевшим правами на марокканца, англичане не смогли. В итоге 22-летний латераль достался «Интеру».

Похожие новости:

  • «Арсенал» и «Челси» заинтересованы в Хакими
    «Арсенал» и «Челси» заинтересованы в Хакими
    Ашраф Хакими вскоре может перебраться в Англию. В услугах защитника заинтересованы «Челси» или «Арсенал». По информации «The Telegraph», «Интер»...
  • Ашраф Хакими вернётся в «Реал». Клуб предложил контракт до 2025-го года
    Ашраф Хакими вернётся в «Реал». Клуб предложил контракт до 2025-го года
    Итальянский инсайдер Николо Скира сообщил, что защитник Ашраф Хакими вернётся в «Реал» их двухлетней аренды в дортмундской...
  • «Интер» подписал контракт с Ашрафом Хакими
    «Интер» подписал контракт с Ашрафом Хакими
    По информации итальянских СМИ, «Интер» подписал контракт с защитником Ашрафом Хакими. Официально миланцы должны об этом объявить в...
  • Хакими может продолжить карьеру в АПЛ
    Хакими может продолжить карьеру в АПЛ
    Ашраф Хакими уже в ближайшее межсезонье может покинуть миланский «Интер». На футболиста сборной Марокко претендуют сразу три гранда английской...
  • «Челси», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» хотят подписать Хакими
    «Челси», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» хотят подписать Хакими
    Три английских топ-клуба интересовались у мадридского «Реала» о возможности приобретения защитника Ашрафа Хакими, сообщает 90 min. Речь...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close