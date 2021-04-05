Зума летом может покинуть «Челси»
Дата публикации: 05-04-2021
Французский защитник Курт Зума близок к тому, чтобы покинуть «Челси» по окончании текущего сезона. Об этом пишет британский таблоид «The Daily Express».
Главный тренер лондонцев Томас Тухель сообщил руководству клуба, что больше не рассчитывает на 26-летнего француза, из-за чего тот с большой долей вероятности окажется на трансферном рынке.
По данным источника, предметный интерес к футболисту «аристократов» проявляют «Эвертон» и «Лестер Сити». К слову, Курт уже выступал за «Эвертон» в сезоне-2018/19 (аренда).
В 18 матчах нынешнего розыгрыша АПЛ центрбек отметился 4 голами. Контракт Зума с «Челси» действует до июня 2023 года. Портал «Transfermarkt» оценивает его стоимость в 32 000 000 евро.
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