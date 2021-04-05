«МЮ» готов заплатить де Хеа, чтобы голкипер покинул клуб

Дата публикации: 05-04-2021

По информации издания «Mirror», «Манчестер Юнайтед» попытается избавиться от Давида де Хеа ближайшим летом.



Уле-Гуннару Сульшеру, возглавляющему «манкунианцев», нравится игра Дэна Хендерсона, и он планирует сделать его первым номером в команде. В этом случае де Хеа отправится на лавку, оставаясь при этом наиболее высокооплачиваемым футболистом АПЛ с еженедельной зарплатой в 412000 евро. «Ман Юнайтед» не устраивает подобное развитие событий, потому клуб намерен предложить голкиперу компенсацию, если тот согласится уйти из команды.



В Англию де Хеа перебрался из Испании в 2011 году, где выступал за «Атлетико». В сезоне 2020/2021 вратарь провел в составе «МЮ» 29 матчей, отыграв в 10 из них на ноль.