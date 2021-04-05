«Атлетико» проявляет интерес к Уинксу
Мадридский «Атлетико» положил глаз на хавбека «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Уинкса, о чём передаёт британский телеканал «Sky Sports». Испанский клуб пристально следит за ситуацией вокруг игрока «шпор» и попытается оформить сделку в ближайшее трансферное окно.
Ранее сам 25-летний опорный полузащитник признавался, что обеспокоен трудным периодом в карьере. Под руководством Жозе Моуриньо в этом сезоне он провёл всего 10 матчей в чемпионате Англии (638 минут). Минувшей зимой арендовать Уинкса хотела «Валенсия», но португальский коуч выступил против его ухода.
Гарри Уинкс – воспитанник «Тоттехэма». В ноябре 2014 года дебютировал за основу клуба матчем в Лиге Европы. С тех пор наиграл 167 игр (4 гола, 4 ассиста). Кроме того, имеет на своём счету 10 встреч за сборную Англии.
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