«Атлетико» проявляет интерес к Уинксу

Дата публикации: 05-04-2021

Мадридский «Атлетико» положил глаз на хавбека «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Уинкса, о чём передаёт британский телеканал «Sky Sports». Испанский клуб пристально следит за ситуацией вокруг игрока «шпор» и попытается оформить сделку в ближайшее трансферное окно.



Ранее сам 25-летний опорный полузащитник признавался, что обеспокоен трудным периодом в карьере. Под руководством Жозе Моуриньо в этом сезоне он провёл всего 10 матчей в чемпионате Англии (638 минут). Минувшей зимой арендовать Уинкса хотела «Валенсия», но португальский коуч выступил против его ухода.



Гарри Уинкс – воспитанник «Тоттехэма». В ноябре 2014 года дебютировал за основу клуба матчем в Лиге Европы. С тех пор наиграл 167 игр (4 гола, 4 ассиста). Кроме того, имеет на своём счету 10 встреч за сборную Англии.