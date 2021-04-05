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«Атлетико» проявляет интерес к Уинксу

Дата публикации: 05-04-2021

«Атлетико» проявляет интерес к Уинксу

Мадридский «Атлетико» положил глаз на хавбека «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Уинкса, о чём передаёт британский телеканал «Sky Sports». Испанский клуб пристально следит за ситуацией вокруг игрока «шпор» и попытается оформить сделку в ближайшее трансферное окно.

Ранее сам 25-летний опорный полузащитник признавался, что обеспокоен трудным периодом в карьере. Под руководством Жозе Моуриньо в этом сезоне он провёл всего 10 матчей в чемпионате Англии (638 минут). Минувшей зимой арендовать Уинкса хотела «Валенсия», но португальский коуч выступил против его ухода.

Гарри Уинкс – воспитанник «Тоттехэма». В ноябре 2014 года дебютировал за основу клуба матчем в Лиге Европы. С тех пор наиграл 167 игр (4 гола, 4 ассиста). Кроме того, имеет на своём счету 10 встреч за сборную Англии.

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