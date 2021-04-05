Фонсека может стать следующим тренером «Кристал Пэлас»

Дата публикации: 05-04-2021

Паулу Фонсека, возглавляющий «Рому», со следующего сезона может стать наставником «Кристал Пэлас» (источник – «Daily Mail»). Произойдет это в случае ухода Роя Ходжсона.



Лондонцы не торопятся продлевать контракт с 73-летним специалистом. При этом в клубе активно прорабатывают альтернативные варианты. В числе сменщиков Ходжсона значится и Фонсека. Помимо португальца, в него входят Шон Дайч, тренирующий «Бернли», Фрэнк Лэмпард (без клуба) и Стив Купер, возглавляющий «Суонси».



Фонсека пришел в «Рому» 2 года назад. Ранее португалец работал с «Брагой» и «Шахтером». В настоящее время римляне под его руководством находятся на 7 строчке в Серии А с 5-очковым отставанием от лигочемпионской зоны.