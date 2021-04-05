«ПСЖ» заинтересован в услугах форварда «Реала» Винисиуса

Дата публикации: 05-04-2021

По данным «Marca», «ПСЖ» заинтересован в трансфере Винисиуса Жуниора. Представители французского клуба давно ведут 20-летнего бразильца и положительно оценивают его игру. При этом, в «Реале» также рассчитывают на нападающего и не намерены отпускать игрока в межсезонье.



Винисиус пополнил состав «сливочных» в 2018 году, перейдя из «Фламенго» за 45 млн евро. В том же году он дебютировал за основу мадридцев. В текущем сезоне нападающий выходил на поле в футболке «Реала» в 36 играх, включая 8 поединков Лиги чемпионов, забил 4 мяча и отдал 6 голевых передач. С 2019 года форвард регулярно выступает за бразильскую сборную.



По данным ресурса Transfermarkt.de, ценник на Винисиуса составляет 40 миллионов евро.