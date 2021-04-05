Усман Дембеле – в сфере интересов нескольких ведущих топ-клубов Европы
Дата публикации: 05-04-2021
«El Mundo Deportivo» сообщает, что сразу несколько европейских команд нацелились на Усмана Дембеле. Наиболее вероятными претендентами на француза являются «МЮ» и «Ювентус». Среди потенциальных покупателей форварда также значатся «ПСЖ» и «Ливерпуль».
По информации источника, некоторые клубы уже обратились к представителям Дембеле, пытаясь выяснить отношение футболиста к переходу. «Барселона», владеющая правами на 23-летнего француза, намерена продлить с ним соглашение, истекающее в следующем году.
При этом выступление Дембеле в составе «сине-гранатовых» устраивает далеко не всех. Так, экс-тренер французской сборной Раймон Доменек ранее негативно отозвался об игре Дембеле и Гризманна.
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