Усман Дембеле – в сфере интересов нескольких ведущих топ-клубов Европы

Дата публикации: 05-04-2021

«El Mundo Deportivo» сообщает, что сразу несколько европейских команд нацелились на Усмана Дембеле. Наиболее вероятными претендентами на француза являются «МЮ» и «Ювентус». Среди потенциальных покупателей форварда также значатся «ПСЖ» и «Ливерпуль».



По информации источника, некоторые клубы уже обратились к представителям Дембеле, пытаясь выяснить отношение футболиста к переходу. «Барселона», владеющая правами на 23-летнего француза, намерена продлить с ним соглашение, истекающее в следующем году.



При этом выступление Дембеле в составе «сине-гранатовых» устраивает далеко не всех. Так, экс-тренер французской сборной Раймон Доменек ранее негативно отозвался об игре Дембеле и Гризманна.