Шпилевский – кандидат на пост главного тренера «Краснодара»

Дата публикации: 05-04-2021

После разгрома от «Ахмата» (0:5) Мурад Мусаев оставил пост тренера «Краснодара». Не прошло и суток, как «Спорт-экспресс» сообщил о его возможном преемнике. Речь идет о 33-летнем Алексее Шпилевском, возглавляющем «Кайрат».



Краснодарский клуб рассматривает данный вариант в качестве запасного. Основным претендентом на должность тренера «быков» остается бывший наставник ЦСКА Виктор Ганчаренко.



Кандидатура Шпилевского уже была на обсуждении у руководства «Краснодара» в начале сезона. Опыт, полученный в структуре «Ред Булла», и атакующий футбол, который пропагандирует специалист, импонируют клубу. Свой профессионализм Шпилевский доказал с «Кайратом», приведя команду к чемпионству, которое стало для нее первым за последние 16 лет.



Переходу могут помешать хорошие отношения между Сергеем Галицким (собственник «Краснодара»), и Кайратом Боранбаевым (владелец «Кайрата»), поскольку казахстанский клуб не хочет отпускать Шпилевского.