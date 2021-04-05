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Марсьяль пропустит остаток сезона

Дата публикации: 05-04-2021

Марсьяль пропустит остаток сезона

Центрфорвард «Ман Юнайтед» рискует больше не сыграть за «манкунианцев» в этом сезоне из-за травмы. Речь об Антони Марсьяле, который оказался в лазарете после матча между сборными Франции и Казахстана.

По словам Уле-Гуннара Сульшера, главного тренера английской команды, у его подопечного проблемы с коленом и по этой причине он пропустит достаточно много времени.

«Я сильно расстроен, тем что мы потеряли Марсьяля до конца этой кампании. Изначально казалось, что все обойдется. Однако, к сожалению, всё серьезно. Более тщательный осмотр выдал неутешительные результаты – вывих колена.

Так всегда со сборными. Игроки едут в расположения своих национальных команд, а ты скрещиваешь пальцы надеясь, что все вернуться здоровыми», - сказал норвежский специалист в интервью «Manchester Evening News».

Не исключено, что Марсьяль пропустит не только концовку сезона, но и грядущий чемпионат Европы.

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