Марсьяль пропустит остаток сезона
Центрфорвард «Ман Юнайтед» рискует больше не сыграть за «манкунианцев» в этом сезоне из-за травмы. Речь об Антони Марсьяле, который оказался в лазарете после матча между сборными Франции и Казахстана.
По словам Уле-Гуннара Сульшера, главного тренера английской команды, у его подопечного проблемы с коленом и по этой причине он пропустит достаточно много времени.
«Я сильно расстроен, тем что мы потеряли Марсьяля до конца этой кампании. Изначально казалось, что все обойдется. Однако, к сожалению, всё серьезно. Более тщательный осмотр выдал неутешительные результаты – вывих колена.
Так всегда со сборными. Игроки едут в расположения своих национальных команд, а ты скрещиваешь пальцы надеясь, что все вернуться здоровыми», - сказал норвежский специалист в интервью «Manchester Evening News».
Не исключено, что Марсьяль пропустит не только концовку сезона, но и грядущий чемпионат Европы.
Похожие новости:
Опытный защитник и ключевой игрок «Барселоны» Херард Пике может пропустить одно из важнейших противостояний этого сезона – Эль...
Форвард «Манчестер Юнайтед» Робин ван Перси, отличившийся хет-триком в матче против «Олимпиакоса», получил серьезную травму. Дэвид Мойес сказал, что...
Донецкий «Шахтер» не сможет рассчитывать на Тараса Степаненко в ближайших встречах Лиги Европы. Напомним, 11 марта в 1/8 турнира «горняки» сыграют с...
По информации предоставленной источником The Sun, А. Марсьяль, форвард «Ман Юнайтед», близок к тому, чтобы продолжить свои выступления во...
Повреждение Ансу Фати оказалась намного серьезнее, чем думалось изначально. По сообщениям AS, 18-летний форвард «каталонцев» рискует...