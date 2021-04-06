«Ренн» ведет переговоры о трансфере полузащитника «Краснодара»

Дата публикации: 06-04-2021

В ближайшее межсезонье Тонни де Вильена может завершить свою карьеру в «Краснодаре». Информацией о будущем 26-летнего голландца поделился ресурс «Чемпионат».



Издание сообщило, что интерес к Вильене проявляет представитель чемпионата Франции – «Ренн». Переговоры между клубами уже начались. Трансфер стороны намерены осуществить летом.



Ранее стало известно о желании хавбека покинуть «быков» после окончания сезона. Голландец захотел попробовать себя в более сильном чемпионате. Дополнительным фактором, повлиявшим на решение об уходе, стали разногласия Вильены с Мурадом Мусаевым, ранее возглавлявшим «Краснодар».



Хавбек пополнил состав «быков» в 2019 году. За 2 сезона в «Краснодаре» Вильена провел 59 встреч, забил 7 мячей и отдал 7 голевых передач.