«Ренн» ведет переговоры о трансфере полузащитника «Краснодара»
В ближайшее межсезонье Тонни де Вильена может завершить свою карьеру в «Краснодаре». Информацией о будущем 26-летнего голландца поделился ресурс «Чемпионат».
Издание сообщило, что интерес к Вильене проявляет представитель чемпионата Франции – «Ренн». Переговоры между клубами уже начались. Трансфер стороны намерены осуществить летом.
Ранее стало известно о желании хавбека покинуть «быков» после окончания сезона. Голландец захотел попробовать себя в более сильном чемпионате. Дополнительным фактором, повлиявшим на решение об уходе, стали разногласия Вильены с Мурадом Мусаевым, ранее возглавлявшим «Краснодар».
Хавбек пополнил состав «быков» в 2019 году. За 2 сезона в «Краснодаре» Вильена провел 59 встреч, забил 7 мячей и отдал 7 голевых передач.
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