«Милан» опережает «Ювентус» в борьбе за Кварацхелию

Дата публикации: 06-04-2021

Текущий сезон может стать последним для Хвичи Кварацхелии в футболке «Рубина». 20-летним грузинским футболистом интересуются многие топ-клубы. Максимально близки к подписанию хавбека итальянские гранды.



Как сообщает «Tuttomercatoweb», наибольшие шансы заполучить Кварацхелию имеет «Милан», опережающий в борьбе за игрока «Ювентус». «Россонери» удалось наладить контакт с агентами полузащитника. Туринцы в этом плане несколько уступают. Также за футболистом следят «Боруссия» (Дортмунд) и «Наполи».



Кварацхелия проводит выдающийся сезон и блестяще смотрится в матчах за сборную Грузии и «Рубин». В текущем розыгрыше РПЛ на его счету 21 встреча (4 забитых мяча, 4 ассиста).