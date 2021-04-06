«Милан» опережает «Ювентус» в борьбе за Кварацхелию
Дата публикации: 06-04-2021
Текущий сезон может стать последним для Хвичи Кварацхелии в футболке «Рубина». 20-летним грузинским футболистом интересуются многие топ-клубы. Максимально близки к подписанию хавбека итальянские гранды.
Как сообщает «Tuttomercatoweb», наибольшие шансы заполучить Кварацхелию имеет «Милан», опережающий в борьбе за игрока «Ювентус». «Россонери» удалось наладить контакт с агентами полузащитника. Туринцы в этом плане несколько уступают. Также за футболистом следят «Боруссия» (Дортмунд) и «Наполи».
Кварацхелия проводит выдающийся сезон и блестяще смотрится в матчах за сборную Грузии и «Рубин». В текущем розыгрыше РПЛ на его счету 21 встреча (4 забитых мяча, 4 ассиста).
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