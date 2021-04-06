  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

«Милан» опережает «Ювентус» в борьбе за Кварацхелию

Дата публикации: 06-04-2021

«Милан» опережает «Ювентус» в борьбе за Кварацхелию

Текущий сезон может стать последним для Хвичи Кварацхелии в футболке «Рубина». 20-летним грузинским футболистом интересуются многие топ-клубы. Максимально близки к подписанию хавбека итальянские гранды.

Как сообщает «Tuttomercatoweb», наибольшие шансы заполучить Кварацхелию имеет «Милан», опережающий в борьбе за игрока «Ювентус». «Россонери» удалось наладить контакт с агентами полузащитника. Туринцы в этом плане несколько уступают. Также за футболистом следят «Боруссия» (Дортмунд) и «Наполи».

Кварацхелия проводит выдающийся сезон и блестяще смотрится в матчах за сборную Грузии и «Рубин». В текущем розыгрыше РПЛ на его счету 21 встреча (4 забитых мяча, 4 ассиста).

Похожие новости:

  • Пеллегрини может перейти в «ПСЖ»
    Пеллегрини может перейти в «ПСЖ»
    «ПСЖ» заинтересован в услугах Лоренцо Пеллегрини. Французская команда намерена оформить трансфер хавбека «Ромы» ближайшим летом. Источник в...
  • «Ювентус», «Милан» и «Атлетико» интересуются Корреа
    «Ювентус», «Милан» и «Атлетико» интересуются Корреа
    Хоакин Корреа может покинуть «Лацио» и перейти в другой клуб. Известно, что 26-летним футболистом интересуются мадридский...
  • «Эвертон» опережает «Тоттенхэм» в борьбе за Хедиру
    «Эвертон» опережает «Тоттенхэм» в борьбе за Хедиру
    Сами Хедира может сменить клубную прописку в ближайшее трансферное окно. Стало известно, что 33-летним футболистом «Юве» интересуются в...
  • Интер, Валенсия и Вест Хэм интересуются игроком Рубина
    Интер, Валенсия и Вест Хэм интересуются игроком Рубина
    М. Бауэр, оборонительный игрок «Рубина» (Казань), имеет несколько вариантов продолжения своей карьеры. Tuttomercatoweb информирует об...
  • «Рубин» летом отказался продавать Кварацхелию в «Галатасарай» за € 15 млн
    «Рубин» летом отказался продавать Кварацхелию в «Галатасарай» за € 15 млн
    Хвича Кварацхелия мог этим летом переехать в Турцию. В услугах грузинского вингера был заинтересован «Галатасараи» и лично наставник...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close