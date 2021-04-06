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«Манчестер Юнайтед» хочет купить защитника «Спортинга»

Дата публикации: 06-04-2021

«Манчестер Юнайтед» хочет купить защитника «Спортинга»

Летом «Ман Юнайтед» попытается приобрести Нуну Мендеша, принадлежащего «Спортингу».

Издание «Record» сообщает, что представители «манкунианцев» давно следят за игрой португальца. Оформить трансфер англичане планировали в зимнее ТО, но в тот момент ценник на левого защитника резко вырос. В результате сделка не состоялась.

Сейчас в «Ман Юнайтед» рассматривают различные варианты для усиления проблемных зон, а Мендеш отлично подходит для этой цели. «Спортинг» готов отпустить защитника, но намерен получить за него не менее 70 млн евро.

«Красные дьяволы» же планируют обойтись меньшими тратами, включив в сделку одного из своих футболистов. Среди возможных вариантов называется левый фулбек Алекс Теллес.

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