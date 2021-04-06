«Манчестер Юнайтед» хочет купить защитника «Спортинга»

Дата публикации: 06-04-2021

Летом «Ман Юнайтед» попытается приобрести Нуну Мендеша, принадлежащего «Спортингу».



Издание «Record» сообщает, что представители «манкунианцев» давно следят за игрой португальца. Оформить трансфер англичане планировали в зимнее ТО, но в тот момент ценник на левого защитника резко вырос. В результате сделка не состоялась.



Сейчас в «Ман Юнайтед» рассматривают различные варианты для усиления проблемных зон, а Мендеш отлично подходит для этой цели. «Спортинг» готов отпустить защитника, но намерен получить за него не менее 70 млн евро.



«Красные дьяволы» же планируют обойтись меньшими тратами, включив в сделку одного из своих футболистов. Среди возможных вариантов называется левый фулбек Алекс Теллес.