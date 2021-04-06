«Манчестер Юнайтед» хочет купить защитника «Спортинга»
Дата публикации: 06-04-2021
Летом «Ман Юнайтед» попытается приобрести Нуну Мендеша, принадлежащего «Спортингу».
Издание «Record» сообщает, что представители «манкунианцев» давно следят за игрой португальца. Оформить трансфер англичане планировали в зимнее ТО, но в тот момент ценник на левого защитника резко вырос. В результате сделка не состоялась.
Сейчас в «Ман Юнайтед» рассматривают различные варианты для усиления проблемных зон, а Мендеш отлично подходит для этой цели. «Спортинг» готов отпустить защитника, но намерен получить за него не менее 70 млн евро.
«Красные дьяволы» же планируют обойтись меньшими тратами, включив в сделку одного из своих футболистов. Среди возможных вариантов называется левый фулбек Алекс Теллес.
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