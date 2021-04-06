Ибрагимович продлит контракт с «Миланом»

Дата публикации: 06-04-2021

Златан Ибрагимович не планирует завершать карьеру. Шведский форвард продолжит выступление в Серии А.



По информации издания «Calciomercato», «Милан» продлит соглашение с 39-летним нападающим еще на один сезон (действующий контракт истекает летом этого года). После переподписания ежегодная зарплата шведа составит 7 млн евро. О сделке стороны, предположительно, объявят в ближайшее время.



Ибрагимович, несмотря на возраст, проводит отличный сезон в Серии А, являясь одним из лидеров «россонери». На его счету 16 игр в итальянском чемпионате (15 забитых мячей и 1 результативный пас). Также он провел 5 поединков в Лиге Европы (1 ассист) и 2 встречи в Кубке Италии (1 гол). Кроме того, в 2021 году Ибрагимович вернулся в сборную Швеции.