Интер - Сассуоло (07.04.2021) | Чемпионат Италии 2020/21 Дата публикации: 07-04-2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Интер - Сассуоло, который состоялся 7 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2020/21, 28-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

«Интер» планирует выкупить Сенси у «Сассуоло»

Хавбек «Сассуоло» Стефано Сенси проводящий этот сезон в «Интере» на правах аренды, может стать полноправным членом миланской... Хавбек «Сассуоло» Стефано Сенси проводящий этот сезон в «Интере» на правах аренды, может стать полноправным членом миланской...

Финал Кубка Италии 2019/20 пройдёт на «Сан-Сиро»

Финал Кубка Италии в сезоне 2020/2021, вероятно, пройдёт на «Сан-Сиро». Отметим, что обычно финал турнира проходит в Риме на Олимпийском... Финал Кубка Италии в сезоне 2020/2021, вероятно, пройдёт на «Сан-Сиро». Отметим, что обычно финал турнира проходит в Риме на Олимпийском...

Сассуоло - Рома (03.04.2021) | Чемпионат Италии 2020/21

3 Апреля 2021

Футбол - Чемпионат Италии... 3 Апреля 2021Футбол - Чемпионат Италии...

Интер - Сассуоло обзор матча (09.02.2014)

09 февраля 2014 | Чемпионат Италии 2013/14 | 23-й тур... 09 февраля 2014 | Чемпионат Италии 2013/14 | 23-й тур...