Ред Стар - Лион (08.04.2021) | Кубок Франции 2020/21 Дата публикации: 08-04-2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Ред Стар - Лион, который состоялся 8 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Кубок Франции 2020/21, 1/8 Финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Ред Стар - Лион 08 апреля прямая трансляция

Стадион: Стад де Пари (Сент-Уэн, Франция), вместимость: 8000 8 Апреля 2021, Четверг. 20:00 МСК. Кубок Франции, 1/8 Финала Главный судья: Жером... Стадион: Стад де Пари (Сент-Уэн, Франция), вместимость: 8000 8 Апреля 2021, Четверг. 20:00 МСК. Кубок Франции, 1/8 Финала Главный судья: Жером...

Монако - Метц (06.04.2021) | Кубок Франции 2020/21

6 Апреля 2021

Футбол - Кубок Франции 2020/21... 6 Апреля 2021Футбол - Кубок Франции 2020/21...

ПСЖ - Лилль (17.03.2021) | Кубок Франции 2020/21

17 Марта 2021

Футбол - Кубок Франции 2020/21... 17 Марта 2021Футбол - Кубок Франции 2020/21...

Кубок Франции по футболу приостановлен до 1 декабря из-за пандемии коронавируса

Вторая волна коронавируса набирает обороты по всей Европе. Первыми на приостановку матчей решилась французская Федерация футбола (FFF), которая не... Вторая волна коронавируса набирает обороты по всей Европе. Первыми на приостановку матчей решилась французская Федерация футбола (FFF), которая не...