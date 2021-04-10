Удинезе - Торино (10.04.2021) | Чемпионат Италии 2020/21
Дата публикации: 11-04-2021
Предлагаем вашему вниманию запись матча Удинезе - Торино, который состоялся 10 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2020/21, 30-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Похожие новости:
Торино - Ювентус (03.04.2021) | Чемпионат Италии 2020/21
3 Апреля 2021
Футбол - Чемпионат Италии...
3 Апреля 2021
Футбол - Чемпионат Италии...
Аталанта - Удинезе (03.04.2021) | Чемпионат Италии 2020/21
3 Апреля 2021
Футбол - Чемпионат Италии...
3 Апреля 2021
Футбол - Чемпионат Италии...
Торино - Удинезе запись матча 12.12.2020
12 Декабря 2020
Футбол - ...
12 Декабря 2020
Футбол - ...
Торино - Удинезе 12.12.2020 обзор матча
Футбол | Чемпионат Италии 2020/21 | Видео...
Футбол | Чемпионат Италии 2020/21 | Видео...
Чемпионат Италии 2012-13 / 20-й тур / Торино - Сиена
13 января 2013г Футбол - Итальянская Серия А 2012/13 Комментирует Дмитрий Шнякин...
13 января 2013г Футбол - Итальянская Серия А 2012/13 Комментирует Дмитрий Шнякин...