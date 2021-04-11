Сампдория - Наполи (11.04.2021) | Чемпионат Италии 2020/21 Дата публикации: 11-04-2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Сампдория - Наполи, который состоялся 11 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2020/21, 30-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Чемпионат Италии 2012-13 / 25-й тур / Наполи - Сампдория

17 февраля 2013г Футбол - Итальянская Серия А 2012/13 Комментирует матч Станислав Минин... 17 февраля 2013г Футбол - Итальянская Серия А 2012/13 Комментирует матч Станислав Минин...

Наполи - Сампдория обзор матча (30.08.2015)

30 августа 2015 | Чемпионат Италии 2015/2016 ... 30 августа 2015 | Чемпионат Италии 2015/2016 ...

Смотреть онлайн Чемпионат Италии 2012/13 25 тур: Наполи – Сампдория прямая трансляция

Футбол | Чемпионат Италии 2012/13 | 25-й тур Смотреть онлайн Наполи – Сампдория | Прямая видео трансляция матча Начало 17.02.2013 в 18:00... Футбол | Чемпионат Италии 2012/13 | 25-й тур Смотреть онлайн Наполи – Сампдория | Прямая видео трансляция матча Начало 17.02.2013 в 18:00...

Наполи - Сампдория смотреть онлайн

Футбол. Чемпионат Италии.Серия А Смотреть онлайн Наполи - Сампдория Прямая видео трансляция матча Начало 30.01.2011 в 17:00 ... Футбол. Чемпионат Италии.Серия А Смотреть онлайн Наполи - Сампдория Прямая видео трансляция матча Начало 30.01.2011 в 17:00 ...