ПСЖ - Бавария (13.04.2021) | Лига Чемпионов 2020/21 Дата публикации: 14-04-2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча ПСЖ - Бавария, который состоялся 13 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2020/21, 1/4 Финала, Ответный матч. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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