Ворскла - Заря (17.04.2021) | Чемпионат Украины 2020/21 Дата публикации: 17-04-2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Ворскла - Заря, который состоялся 17 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2020/21, 22-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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