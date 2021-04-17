Аугсбург - Арминия (17.04.2021) | Немецкая Бундеслига 2020/21 Дата публикации: 17-04-2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Аугсбург - Арминия, который состоялся 17 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Немецкая Бундеслига 2020/21, 29-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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