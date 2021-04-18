Манчестер Юнайтед - Бёрнли (18.04.2021) | Чемпионат Англии 2020/21 Дата публикации: 18-04-2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Манчестер Юнайтед - Бёрнли, который состоялся 18 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2020/21, 32-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Бёрнли - Манчестер Юнайтед запись матча 12.01.2021

12 января 2021

Футбол - Чемпионат Англии... 12 января 2021Футбол - Чемпионат Англии...

«Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуру защитника «Бернли» Тарковски

«Манчестер Юнайтед» продолжает искать усиление в центральной линии защиты. Долгое время ходили слухи о приобретении... «Манчестер Юнайтед» продолжает искать усиление в центральной линии защиты. Долгое время ходили слухи о приобретении...

Бёрнли - Манчестер Сити (03.02.2021) | Чемпионат Англии 2020/21

3 Февраля 2021

Футбол - Чемпионат Англии... 3 Февраля 2021Футбол - Чемпионат Англии...

Манчестер Юнайтед - Брайтон (04.04.2021) | Чемпионат Англии 2020/21

4 Апреля 2021

Футбол - Чемпионат Англии... 4 Апреля 2021Футбол - Чемпионат Англии...