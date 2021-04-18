Милан - Дженоа (18.04.2021) | Чемпионат Италии 2020/21
Дата публикации: 18-04-2021
Предлагаем вашему вниманию запись матча Милан - Дженоа, который состоялся 18 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2020/21, 31-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Похожие новости:
Дженоа - Милан обзор матча (27.09.2015)
27 сентября 2015 | Чемпионат Италии 2015/2016...
27 сентября 2015 | Чемпионат Италии 2015/2016...
Смотреть онлайн Чемпионат Италии 2012/13 28 тур: Дженоа - Милан прямая трансляция
Футбол | Чемпионат Италии 2012/13 | 28-й тур Смотреть онлайн Дженоа - Милан | Прямая видео трансляция матча Начало 08.03.2013 в 23:45...
Футбол | Чемпионат Италии 2012/13 | 28-й тур Смотреть онлайн Дженоа - Милан | Прямая видео трансляция матча Начало 08.03.2013 в 23:45...
Смотреть онлайн Чемпионат Италии 33 тур: Милан – Дженоа прямая трансляция
Футбол | Чемпионат Италии | 33-й тур Смотреть онлайн Милан – Дженоа | Прямая видео трансляция матча Начало 25.04.2012 в 20:00...
Футбол | Чемпионат Италии | 33-й тур Смотреть онлайн Милан – Дженоа | Прямая видео трансляция матча Начало 25.04.2012 в 20:00...
Чемпионат Италии 2012-13 / 28-й тур / Дженоа - Милан
08 марта 2013г Футбол - Итальянская Серия А 2012/13 Комментирует матч Олег Пирожков...
08 марта 2013г Футбол - Итальянская Серия А 2012/13 Комментирует матч Олег Пирожков...
Смотреть онлайн Дженоа – Милан прямая трансляция
Футбол | Чемпионат Италии | 12-й тур Смотреть онлайн Дженоа – Милан | Прямая видео трансляция матча Начало 02.12.2011 в 23:45...
Футбол | Чемпионат Италии | 12-й тур Смотреть онлайн Дженоа – Милан | Прямая видео трансляция матча Начало 02.12.2011 в 23:45...