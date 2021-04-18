  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Онлайн трансляции
Понедельник 19 апреля

22:00  en Лидс - Ливерпуль
Свернуть список

Бордо - Монако (18.04.2021) | Чемпионат Франции 2020/21

Дата публикации: 18-04-2021

Бордо - Монако ФПЛ 18.04.2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Бордо - Монако, который состоялся 18 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2020/21, 33-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Похожие новости:

  • Смотреть футбол онлайн.Чемпионат Франции 2009-10 / 27-й тур / Монако - Бордо
    Смотреть футбол онлайн.Чемпионат Франции 2009-10 / 27-й тур / Монако - Бордо
    Год выпуска: 2010 Вид спорта: Футбол Участники: Монако - Бордо Продолжительность: 00:51:11+00:52:20 Комментарий: Профессиональный (одноголосый)...
  • Чемпионат Франции 2012-13 / Ligue 1 / 3-й тур / ПСЖ — Бордо
    Чемпионат Франции 2012-13 / Ligue 1 / 3-й тур / ПСЖ — Бордо
    Год Выпуска: 2012 Вид Спорта: Футбол Комментарий: Андрей Малиновский Язык Комментария: Украинский (одноголосый)...
  • Смотреть онлайн Бордо - ПСЖ &#124; Чемпионат Франции 2010-2011 &#124; 36 тур
    Смотреть онлайн Бордо - ПСЖ &#124; Чемпионат Франции 2010-2011 &#124; 36 тур
    Год выпуска: 2011 Вид спорта: Футбол Продолжительность: 00:47:28 + 00:49:04 Комментарий: Профессиональный Язык комментариев: русский...
  • Смотреть онлайн Чемпионат Франции 2011-12 / 24-й тур / Бордо - Лион
    Смотреть онлайн Чемпионат Франции 2011-12 / 24-й тур / Бордо - Лион
    Год выпуска: 2012 Вид спорта: Футбол Язык комментариев: Русский...
  • Монако - Метц (06.04.2021) | Кубок Франции 2020/21
    Монако - Метц (06.04.2021) | Кубок Франции 2020/21
    6 Апреля 2021
    Футбол - Кубок Франции 2020/21...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close