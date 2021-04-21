Кротоне - Сампдория (21.04.2021) | Чемпионат Италии 2020/21
Дата публикации: 22-04-2021
Предлагаем вашему вниманию запись матча Кротоне - Сампдория, который состоялся 21 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2020/21, 32-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Похожие новости:
Чемпионат Италии 2012-13 / 4-й тур / Сампдория - Торино
Год выпуска: 2012 Вид спорта: Футбол Язык комментариев: Русский (Арустамян)...
Год выпуска: 2012 Вид спорта: Футбол Язык комментариев: Русский (Арустамян)...
Чемпионат Италии 2012-13 / 16-й тур / Сампдория - Удинезе
10 декабря 2012 Футбол - Итальянская Серия А 2012/13 Комментирует матч Олег Пирожков...
10 декабря 2012 Футбол - Итальянская Серия А 2012/13 Комментирует матч Олег Пирожков...
Наполи - Кротоне (03.04.2021) | Чемпионат Италии 2020/21
3 Апреля 2021
Футбол - Чемпионат Италии...
3 Апреля 2021
Футбол - Чемпионат Италии...
Специя - Кротоне (10.04.2021) | Чемпионат Италии 2020/21
10 Апреля 2021
Футбол - Чемпионат Италии...
10 Апреля 2021
Футбол - Чемпионат Италии...
Кротоне - Удинезе (17.04.2021) | Чемпионат Италии 2020/21
17 Апреля 2021
Футбол - Чемпионат Италии...
17 Апреля 2021
Футбол - Чемпионат Италии...