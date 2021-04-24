Дженоа - Специя (24.04.2021) | Чемпионат Италии 2020/21 Дата публикации: 24-04-2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Дженоа - Специя, который состоялся 24 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2020/21, 33-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Дженоа - Специя 24 Апреля обзор матча

Футбол | Чемпионат Италии 2020/2021 | Видео... Футбол | Чемпионат Италии 2020/2021 | Видео...

Чемпионат Италии 2012-13 / 12-й тур / Дженоа - Наполи

Год выпуска: 2012 Вид спорта: Футбол Язык комментария: Русский (Дагуев)... Год выпуска: 2012 Вид спорта: Футбол Язык комментария: Русский (Дагуев)...

Болонья - Специя (18.04.2021) | Чемпионат Италии 2020/21

18 Апреля 2021

Футбол - Чемпионат Италии... 18 Апреля 2021Футбол - Чемпионат Италии...

Специя - Интер (21.04.2021) | Чемпионат Италии 2020/21

21 Апреля 2021

Футбол - Чемпионат Италии... 21 Апреля 2021Футбол - Чемпионат Италии...