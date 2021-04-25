Александрия - Шахтёр (25.04.2021) | Чемпионат Украины 2020/21
Дата публикации: 25-04-2021
Предлагаем вашему вниманию запись матча Александрия - Шахтёр, который состоялся 25 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2020/21, 23-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Похожие новости:
Смотреть онлайн Чемпионат Украины 2011-12 / 15-й тур / Александрия — Шахтер
Год Выпуска: 2011 Вид Спорта: Футбол Комментарий: Андрей Малиновский - Сергей Морозов Язык Комментариев: Украинский - Русский (Двухголосый)...
Год Выпуска: 2011 Вид Спорта: Футбол Комментарий: Андрей Малиновский - Сергей Морозов Язык Комментариев: Украинский - Русский (Двухголосый)...
Александрия - Заря (21.04.2021) | Кубок Украины 2020/21
21 Апреля 2021
Футбол - Кубок Украины...
21 Апреля 2021
Футбол - Кубок Украины...
Львов - Александрия (16.04.2021) | Чемпионат Украины 2020/21
16 Апреля 2021
Футбол - Чемпионат Украины...
16 Апреля 2021
Футбол - Чемпионат Украины...
Десна - Александрия (10.04.2021) | Чемпионат Украины 2020/21
10 Апреля 2021
Футбол - Чемпионат Украины...
10 Апреля 2021
Футбол - Чемпионат Украины...
Александрия - Динамо Киев (04.04.2021) | Чемпионат Украины 2020/21
4 Апреля 2021
Футбол - Чемпионат Украины...
4 Апреля 2021
Футбол - Чемпионат Украины...