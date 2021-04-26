Торино - Наполи (26.04.2021) | Чемпионат Италии 2020/21
Дата публикации: 26-04-2021
Предлагаем вашему вниманию запись матча Торино - Наполи, который состоялся 26 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2020/21, 33-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Похожие новости:
Чемпионат Италии 2012-13 / 11-й тур / Наполи - Торино
Год выпуска: 2012 Вид спорта: футбол Комментарий: профессиональный Язык комментария: русский (Олег Пирожков)...
Год выпуска: 2012 Вид спорта: футбол Комментарий: профессиональный Язык комментария: русский (Олег Пирожков)...
Чемпионат Италии 2012-13 / 4-й тур / Сампдория - Торино
Год выпуска: 2012 Вид спорта: Футбол Язык комментариев: Русский (Арустамян)...
Год выпуска: 2012 Вид спорта: Футбол Язык комментариев: Русский (Арустамян)...
Чемпионат Италии 2012-13 / 30-й тур / Торино - Наполи
30 марта 2013г Футбол - Итальянская Серия А 2012/13 Комментирует матч Георгий Черданцев...
30 марта 2013г Футбол - Итальянская Серия А 2012/13 Комментирует матч Георгий Черданцев...
Смотреть онлайн Чемпионат Италии 2012/13 30 тур: Торино - Наполи прямая трансляция
Футбол | Чемпионат Италии 2012/13 | 30-й тур Смотреть онлайн Торино - Наполи | Прямая видео трансляция матча Начало 31.03.2013 в 00:00...
Футбол | Чемпионат Италии 2012/13 | 30-й тур Смотреть онлайн Торино - Наполи | Прямая видео трансляция матча Начало 31.03.2013 в 00:00...
Смотреть онлайн Чемпионат Италии 2012/13 11 тур: Наполи – Торино прямая трансляция
Футбол | Чемпионат Италии 2012/13 | 11-й тур Смотреть онлайн Наполи – Торино | Прямая видео трансляция матча Начало 04.11.2012 в 18:00...
Футбол | Чемпионат Италии 2012/13 | 11-й тур Смотреть онлайн Наполи – Торино | Прямая видео трансляция матча Начало 04.11.2012 в 18:00...