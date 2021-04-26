Морейренсе - Порту (26.04.2021) | Чемпионат Португалии 2020/21 Дата публикации: 27-04-2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Морейренсе - Порту, который состоялся 26 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Португалии 2020/21, 29-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Порту - Морейренсе запись матча 04.01.2021

4 января 2021

Футбол - Чемпионат Португалии... 4 января 2021Футбол - Чемпионат Португалии...

Морейренсе - Спортинг (05.04.2021) | Чемпионат Португалии 2020/21

5 Апреля 2021

Футбол - Чемпионат Португалии... 5 Апреля 2021Футбол - Чемпионат Португалии...

Морейренсе - Бенфика (14.02.2021) | Чемпионат Португалии 2020/21

14 Февраля 2020

Футбол - Чемпионат... 14 Февраля 2020Футбол - Чемпионат...