Барселона - Гранада (29.04.2021) | Чемпионат Испании 2020/21 Дата публикации: 29-04-2021

Предлагаем вашему вниманию запись матча Барселона - Гранада, который состоялся 29 Апреля 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2020/21, 33-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Смотреть онлайн Чемпионат Испании 2011-12 / 10-й тур / Гранада - Барселона

Год выпуска: 2011 Вид спорта: Футбол Комментарий: Профессиональный (одноголосый) Язык комментариев: русский, Александр Шмурнов... Год выпуска: 2011 Вид спорта: Футбол Комментарий: Профессиональный (одноголосый) Язык комментариев: русский, Александр Шмурнов...

Чемпионат Испании 2012-13 / 5-й тур / Барселона - Гранада

Год выпуска: 2012 Вид спорта: футбол Комментарий: профессиональный Язык комментария: русский... Год выпуска: 2012 Вид спорта: футбол Комментарий: профессиональный Язык комментария: русский...

Смотреть онлайн Чемпионат Испании 2011-12 / 29-й тур / Барселона - Гранада

Год выпуска: 2012 Вид спорта: Футбол Комментарий: Профессиональный (одноголосный) Язык комментариев: Русский, Роман Гутцайт... Год выпуска: 2012 Вид спорта: Футбол Комментарий: Профессиональный (одноголосный) Язык комментариев: Русский, Роман Гутцайт...

Чемпионат Испании 2012-13 / 23-й тур / Гранада — Барселона

16 февраля 2013 Футбол - Испанская Примера 2012/13 Комментирует матч Константин Генич... 16 февраля 2013 Футбол - Испанская Примера 2012/13 Комментирует матч Константин Генич...